Beste luisteraars! Na tijden van technische mankementen aan de radio stream van Sangeetmala is er goed nieuws. De radio stream is hersteld en kan weer beluisterd worden. Wij wensen veel luisterplezier! U kunt op de link hieronder klikken om naar de zender te luisteren. Uiteraard kan dat ook gewoon via het gebruikelijke menu van Radio Suriname.

Ga nu naar Sangeetmala. Klik vervolgens op ‘PLAY’ om te luisteren. Veel plezier ermee!

Radio-Suriname.nl